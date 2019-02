Svētdien uzspīdēs saule; biezākā sniega sega Alūksnē

Divu dienu laikā sniega krājumi palielinājušies no 11 līdz 23 centimetriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Siguldā sniega dziļums audzis no 14 līdz 25 centimetriem, Jaunpiebalgas novada Zosēnos - no 16 līdz 24 centimetriem, Gulbenē - no 21 līdz 26 centimetriem. Alūksnē sniega sega kļuvusi par trim centimetriem biezāka, sasniedzot 31 centimetru, savukārt valsts rietumu daļā zemi sedz līdz astoņiem centimetriem bieza sniega kārta, Kurzemes rietumu piekrastē pārsvarā nav sniega.