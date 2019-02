Ceturtdiena būs saulaina; sals pierims

Savukārt miglas dēļ agri no rīta apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai, pa Rīgas apvedceļu, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Lielvārdei, pa Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Iecavai, pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Jelgavai, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kalnciemam, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un pa Rēzeknes šoseju no Rēzeknes līdz Terehovai. Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana miglas dēļ ir Rīgas, Limbažu, Ludzas, Ogres un Valmieras apkārtnē.