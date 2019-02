Alūksnē izveidojusies teju pusmetra bieza sniega sega

LVĢMC novērojumu tīklā tik dziļš sniegs ir pirmo reizi kopš 2016.gada janvāra. Saskaņā ar iedzīvotāju mērījumiem šā gada 21.janvārī vietām Vidzemes dienvidrietumu daļā izveidojās pat 55 cm augsta sniega kārta; toreiz stipru snigšanu nelielā teritorijā nesa no Rīgas jūras līča nākoši gubu mākoņi.

Jēkabpili sedzošās sniega kārtas biezums pirmdien palielinājies no 22 līdz 35 cm, Zosēnos tas audzis no 22 līdz 33 cm, Skrīveros - no 15 līdz 28 cm.