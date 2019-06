Tuvākajā mēnesī ultravioletais starojums būs gada augstākajā līmenī

Saskaņā ar datiem no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijas Rucavā ultravioletās radiācijas indekss 5.jūnijā pakāpās līdz sestajam līmenim. Iepriekšējos trijos gados ultravioletā starojuma intensitāte vasaras sākumā brīžiem bija augstāka.

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.