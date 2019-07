Svētdiena atnesīs pērkona negaisu, stipru vēju un krusu

Minimālā gaisa temperatūra naktī bija +5..+10 grādi, vietām valsts centrālajā un dienvidrietumu daļā +11..+13 grādi. No rīta gaiss iesilis līdz +10..+15 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons, tā centrs no rietumiem virzās pār Latviju, tādēļ dominē lēni vēji no dažādiem virzieniem, to ietekmē negaisa mākoņi būs mazkustīgi un atsevišķās vietās var izraisīt plūdus. Atmosfēras spiediens 748-750 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.