Augusta pirmā diena visā Latvijā būs mākoņaina

No rīta debesis visā Latvijā klās mākoņi, starp kuriem uzspīdēs saule. Vidzemes ziemeļu rajonos iespējama migla. Termometra stabiņš svārstīsies no +9 līdz +19 grādiem. Pusdienlaikā debesis aizvien klās mākoņi, laikam noskaidrojoties tikai atsevišķos Kurzemes ziemeļrietumu un Vidzemes ziemeļrietumu rajonā. Vakarā debesis nedaudz skaidrosies, debesis sedzot nelielam mākoņu daudzumam. Gaisa temperatūra būs robežās no + 16 grādiem valsts austrumos līdz +18 grādiem Kurzemē un Vidzemes ziemeļos.