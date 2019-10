Svētdienas pēcpusdienā visā valstī plosīsies vējš, brīdina sinoptiķi

Svētdien palaikam līs. Pēcpusdienā, sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11..+14 grādi, vakarā gaiss atdzisīs līdz +5..+10 grādiem.

Jauns un strauji augošs ciklons no Zviedrijas dienviddaļas aši virzās uz Krieviju, tā centrs pēcpusdienā šķērsos Igauniju. Atmosfēras spiediens Latvijā no rīta 749-753 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī, tas pazeminās, bet pievakarē no valsts dienvidrietumiem sāksies spiediena paaugstināšanās.