Vietām Latvijā -11 grādu sals; valsts lielākajā daļā otrdien spīdēs saule

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Ainažu šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam, uz Valmieras šosejas visa maršruta garumā un uz Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā.

Tāpat braukšana ir apgrūtināta uz Daugavpils šosejas visa maršruta garumā, Bauskas šoseja posmā no Rīgas līdz Ķekavai, uz Liepājas šosejas no Rīgas līdz Kalnciemam un no Apšupes krustojuma līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas no Rīgas līdz Strazdei, uz Rēzeknes šosejas no Jēkabpils līdz Rēzeknei, uz Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa visa maršruta garumā, Rēzeknes apvedceļa visa maršruta garumā, kā arī Kokneses šosejas visa maršruta garumā.