Kurzemē ievērojami pastiprinās vējš, vietām apledo ceļi

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iepriekš Kurzemē bija izsludinājis oranžo brīdinājumu par piekrastē gaidāmām vēja brāzmām līdz 25 metriem sekundē. Lielākais vējš Kurzemē prognozēts laikā no plkst.7 līdz 11.

Stipra vēja laikā nenovietojiet automašīnas zem lieliem kokiem, celtniecības sastatnēm, reklāmas stendiem, elektropārvades līnijām. Izvairieties no pastaigām gar piekrasti! Ja ir nogāzti koki, notikusi avārija vai cita nelaime, kas rada apdraudējumu, nekavējoties zvaniet 1⃣1⃣2⃣! https://t.co/aZAWXEMqqb

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, kā arī Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei. Tāpat apledojums veidojas Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Lietuvas robežai, informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Satiksmes informācijas centrā.