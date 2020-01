Pirmdien daudzviet uzspīdēs saule; gaidāmi +5 grādi

Maksimālā gaisa temperatūra svētdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +2,6 grādiem Rēzeknē līdz +6,6 grādiem Kolkā.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ventspils šosejas posmā no Usmas līdz Ventspilij, tāpat uz autoceļiem posmā no Smiltenes līdz Gulbenei un no Madonas līdz Gulbenei.