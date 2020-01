Janvāra pēdējā dienā daudzviet līņās

Apledojums izveidojies Vidzemes šosejas (A2) posmā no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, autoceļa Tīnūži-Koknese posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei, Daugavpils šosejas posmā no Aizkraukles līdz Pāterniekiem, uz Daugavpils apvedceļa visā tā garumā, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, kā arī autoceļa Grebņeva-Medumi (A13) posmā no Rēzeknes līdz Medumiem.