Otrdienas rīts līdz -6 grādus auksts, ceļi slideni; diena būs saulaina

Uz austrumiem no Rīgas apledojis ir Daugavpils šosejas posms no Ogres līdz Pāterniekiem un autoceļa Tīnūži-Koknese posms no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam. Vidzemes ziemeļu daļā šorīt braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir apmierinoši. Latgalē apledojuši ir Daugavpils un Rēzeknes apvedceļi visā garumā, Rēzeknes šosejas posms no Jēkabpils līdz Varakļāniem, kā arī šosejas Grebņeva-Medumi posms no Špoģiem līdz Medumiem.