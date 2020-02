Gaisa temperatūra ceturtdien nepārsniegs +5 grādus

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas posmā no Lielvārdes līdz Pāterniekiem, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kalnciema līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Rēzeknei, Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, kā arī uz Kokneses šosejas posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.