Svētdien stiprākais vējš un lietus būs vakarā

Uz dienvidiem no Islandes atrodas viens no dziļākajiem cikloniem Eiropas vēsturē, tā dienvidaustrumu mala nosaka laikapstākļus Latvijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī svētdienas rītā no 754 dzīvsudraba staba milimetriem Ziemeļkurzemē līdz 764 milimetriem Dienvidlatgalē; tas turpina pazemināties.