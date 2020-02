Sākot no valsts dienvidrietumiem, otrdien līs un snigs

Vietām - it īpaši Ziemeļvidzemē - izveidojusies migla. Ceļi dažviet apledojuši. Pūš lēns vējš. Debesis daļēji apmākušās, bez ievērojamiem nokrišņiem.

Vidzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem.

Zemgalē apledojums izveidojies uz Jelgavas šosejas no Jelgavas līdz Lietuvas robežai.

Savukārt Latvijas rietumu daļā apledojis ir Liepājas šosejas posms no Kalnciema līdz Skrundai, Ventspils šosejas posms no Kūdras līdz Tukumam un posms no Usmas līdz Ventspilij.