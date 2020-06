Nedēļas vidū iestāsies karsts laiks; gaidāmi pat +32 grādi

Atbilstoši pašreizējām prognozēm no svētdienas, 21.jūnija, tveice mazināsies.

Lai izvairītos no karstuma un saules dūriena, nevajadzētu sauļoties laikā, kad gaisa temperatūra sasniedz +30 grādu, atgādina mediķi. Periodā no plkst.11 līdz 16 no saules jāsargājas arī tad, kad gaiss nav karsts, jo šajā dienas daļā ir augsts ultravioletais starojums. Sauļojoties bez aizsargkrēma, cilvēks ar jutīgu ādu apdegumus var iegūt 15 minūtēs.