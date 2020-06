Jūnija otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra bija četrus grādus virs normas

Dekādes minimālā gaisa temperatūra plus 6,3 grādi 14.jūnijā tika novērota Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra plus 31,4 grādi - 18. jūnijā Skultē. Kopumā jūnija otrajā dekādē tika pārspēti 22 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, starp kuriem bija arī trīs dekādes maksimālās gaisa temperatūras rekordi, bet Skrīveros tika atkārtots dekādes maksimālās gaisa temperatūras rekords.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā jūnija otrā dekādē bija 78% - no 72% Rīgā līdz 85% Kolkā un Mērsragā.

Jūnija pirmajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 14,9 grādi, kas ir 1,1 grāds virs dekādes normas. Šī bija pirmā dekāde kopš aprīļa sākuma, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija virs dekādes normas. Dekādes maksimālā gaisa temperatūra plus 30,7 grādi 8.jūnijā tika novērota Daugavpilī, bet minimālā gaisa temperatūra plus viens grāds 2.jūnijā fiksēta Zosēnos.