Ekstremālo lietavu dēļ Latvijā spēkā sarkanais brīdinājums; applūdušas ielas un kavējas tramvaji

Aģentūra LETA novēroja, ka stiprā lietus dēļ applūdušas ielas vairākos Rīgas mikrorajonos, piemēram, no Juglas virzienā uz centru vietām applūdusi Brīvības iela, tad Teikā no Alfas līdz pat Džutas ielai applūdusi Ropažu ielas braucamā daļa, bet arī gājēju ietves.

Taču Latvijas centrālajos rajonos, priekšpusdienā austrumos, pēcpusdienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā pūtīs brāzmains vējš no 15 līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22, taču vietām Kurzemē būs vēsāks, jo tur gaisa temperatūra būs plus 13, plus 15.