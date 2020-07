Jūnijs bijis otrais siltākais novērojumu vēsturē

Jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 18,1 grāds, kas ir 3,3 grādus virs mēneša normas. Šis ir otrais jūnijs pēc kārtas, kura vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir augstāka par plus 18 grādiem, un kopā ar 1999.gada jūniju šī gada jūnijs ir otrais siltākais novērojumu vēsturē (kopš 1924.gada), atpaliekot vien no pērnā jūnija, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 18,6 grādi.