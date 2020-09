Piektdiena atnesīs vēju un saulainu laiku

Atbilstoši Boforta skalai vējš nesasniedza vētras spēku, bet ceturtdien kritušo koku skaits varētu būt līdzīgs kā pēdējā vētrā, kas Latvijā plosījās šā gada 12.-13.martā. Lielie vēja postījumi skaidrojami ar to, ka koki ir lapoti, stiprs vējš pūta ilgstoši un no ziemeļrietumiem. Visbiežāk stiprs vējš pūš no rietumiem vai dienvidrietumiem, mazāk skarot Latvijas blīvāk apdzīvoto daļu - Rīgu un Pierīgu.