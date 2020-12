Apledojuma dēļ šorīt apgrūtināta braukšana dažviet Vidzemē, Latgalē un Kurzemē

Vidzemē ir apledojis autoceļš Tīnūži-Koknese visā garumā, kā arī Daugavpils šoseja posmā no Rīgas hidroelektrostacijas līdz Saulkalnei un posmā no Ogres līdz Pļaviņām. Tāpat braukšana ir apgrūtināta pa autoceļu Pļaviņas-Madona no Pļaviņām līdz Aiviekstei.