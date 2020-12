Valsts austrumu pusē turpina snigt, daudzviet apgrūtināta braukšana

Rīgā no rīta vērojami nelieli nokrišņi, gaisa temperatūra 0..+1 grāds, dienvidu vēja ātrums samazinājies līdz trim metriem sekundē.

Sākot no valsts rietumiem, vietām uzspīdēs saule. Šur tur nedaudz īslaicīgi līs, Austrumlatvijā dienas pirmajā pusē vēl snigs. Daudzviet gaidāma migla.

Vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -0,5 grādiem Dagdā līdz +4,4 grādiem Liepājā un Pāvilostā.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas posmā Berģi - Bīriņu pagrieziens (Saulkrastu apvedceļš), Vidzemes šosejas posmā Rīga - Raunas pagrieziens un Vireši - Veclaicene, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa, Daugavpils šosejas visa maršruta garumā, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā Jelgava - Meitene, Liepājas šosejas posmā Rīga - Apšupes krustojums un Annenieki - Skrunda, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Tukumam, Rēzeknes šosejas visa maršruta garumā, Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa visā posmā un Rēzeknes apvedceļa visā posmā.