Otrdiena vietām atnesīs sniegu un smidzinošu lietu

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmā no Nīcgales līdz Patarniekiem, Bauskas šosejas posmā no Dizmukalna līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, kā arī posmā no Anneniekiem līdz Blīdenei, kā arī Ventspils šosejas posmā no Talsiem līdz Usmai.