Kurzemē un Zemgalē sniega sega kļūs ievērojami biezāka

No jūras nākošie mākoņi vietām sagādās vēl 5-10 centimetrus svaiga sniega. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -6 grādiem Ziemeļkurzemes piekrastē līdz -22 grādiem Krievijas pierobežā.