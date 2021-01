Latgalē -22 grādu sals; sniegs apgrūtina braukšanu visā Latvijā

VSIA «Latvijas Valsts ceļi» ziņo, ka apgrūtināta braukšana ir uz Tallinas šoseja (A1) visa maršruta garumā, uz Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Raunas pagriezienam, uz Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Rīgas apvedceļa (A5) un (A4) visa maršruta garumā, ua Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Skrīveriem, uz Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Dimzukalnam, uz Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā, uz Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Blīdenei un no Kalvenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) visa maršruta garumā, šosejas Liepāja - Rucava (A11) visa maršruta garumā, uz Rēzeknes šosejas (A12) no Varakļāniem līdz Stolbovkai, uz Grebņeva - Medumi šosejas (A13) no Grebņevas līdz Rušenicai, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visa maršruta garumā, kā arī uz ceļa Tīnūži - Koknese (P80) no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.