Alūksnē sniega dziļums sasniedzis 33 centimetrus

Saskaņā ar datiem no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijām pēdējā diennaktī visvairāk snidzis Rēzeknē, kur sniega segas biezums audzis no astoņiem centimetriem piektdienas rītā līdz 23 centimetriem sestdienas rītā, bet augstākā sniega kārta izveidojusies Alūksnē, kur sniega dziļums pēdējā diennaktī audzis no 22 līdz 33 centimetriem. Otrā biezākā sniega sega ir 27 centimetri Dagdā, seko Sigulda ar 26 centimetriem.