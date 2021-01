Vietām izveidojusies pusmetra bieza sniega kārta

Ļoti apgrūtināta braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas visa maršruta garumā, Vidzemes šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā, tai skaitā no Baltezera līdz Saulkalnei ļoti apgrūtināta braukšana un uz Daugavpils šosejas visa maršruta garumā, tai skaitā no Rīgas līdz Saulkalnei un no Skrīveriem līdz Pļaviņām.