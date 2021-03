Alūksnē sniega segas biezums sasniedzis 18 cm, dienā daudzviet snigs vēl

Savukārt Zemgalē un Kurzemē braukšanas apstākļi ir apmierinoši pa Bauskas šoseju no Dimzukalna līdz Lietuvas robežai, pa Liepājas šoseju no Apšupes krustojuma līdz Saldum, pa Ventspils šoseju no Kūdras līdz Strazdei un pa reģionālo autoceļu P98 no Apšupes stacijas līdz Līvbērzei.