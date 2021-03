Tuvākajās stundās Madonas, Jēkabpils un Rēzeknes pusē pamatīgi snigs

Rūjienas meteostacijā sniega segas biezums zem sensora trešdien līdz plkst.8 bija palielinājies no sešiem līdz 17 centimetriem, Gulbenē - no 5 līdz 16 centimetriem, Alūksnē - no 12 līdz 20 centimetriem, Siguldā - no septiņiem līdz 15 centimetriem, citās novērojumu stacijās reģistrētas mazākas sniega biezuma izmaiņas.