Trešdiena atnesīs pērkona negaisu, spēkā brīdinājumi par stipru vēju, lietu un plūdiem

Trešdien daudzviet Latvijā stipri līs, bet, sākot no dienvidiem, lielā nokrišņu zona atkāpsies un uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Stipras vēja brāzmas centrālajos un austrumu novados gaidāmas arī no rīta un dienas pirmajā pusē, vējam iegriežoties no rietumiem, dienvidrietumiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Vidzemē izsludinājis dzelteno brīdinājumu par vēja pastiprināšanos - no plkst.9 līdz 12 vietām gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.