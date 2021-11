Valsts austrumu un centrālajā daļā gaidāma ilgstoša snigšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Valkai, Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Nīcgalei, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam un Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai.