Naktī uz piektdienu Latvijā būs apmācies laiks un daudzviet gaidāms sniegs

Ziemeļrietumu rajonos snigšana būs ļoti stipra - sniega segas biezums no rīta būs palielinājies pat par 12 centimetriem. Savukārt redzamība snigšanas laikā var apzemināties līdz 1000 metriem. Vietām iespējama arī apledojuma veidošanās, ceļi būs slideni.

Naktī pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas vietām piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. No rīta Kurzemē vējš sāks iegriezties no ziemeļrietumiem, ziemeļiem. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -2 līdz -7 grādiem, Kurzemes piekrastē tā būs -1 līdz +2 grādu robežās.