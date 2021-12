Vietām nedaudz snieg un smidzina; Kurzemē sāksies atkusnis

Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra no -4 grādiem Rucavā līdz -11 grādiem Alūksnē.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -4 grādiem Vidzemes piekrastē līdz -10 grādiem Alūksnē, Gulbenē un Dagdā.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1016 hektopaskāliem Latgalē.

Sniegoti un apledojuši ir vienīgi valsts galvenie ceļi Liepājas un Ventspils apkārtnē, Bauskas šoseja no Dimzukalna līdz Lietuvas robežai, Tallinas šoseja no Berģiem līdz Tūjas pagriezienam un Valmieras šoseja no Murjāņiem līdz Braslas tiltam.