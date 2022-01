Svētdien izsludināts dzeltenais brīdinājums par atkalu, daudzviet arī spēcīgi snigs

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Ainažu šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Vangažiem, kā arī Valmieras šosejas (A3) posmā no Valmieras līdz Strenčiem. Tāpat LVC ziņo par apgrūtinātu braukšanu pa Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmu no Rīgas līdz Skrīveriem, Bauskas šosejas (A7) posmu no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) posmu no Rīgas līdz Jelgavai un Liepājas šosejas (A9) posmu no Rīgas līdz Kaģiem un no Anneniekiem līdz Blīdenei.