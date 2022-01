Ceturtdiena atnesīs sniegu un brāzmainu vēju

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā Vangaži - Veclaicene, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) posnā no Saulkalnes līdz Paterniekiem, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) posmā Kaģi - Annenieki un Blīdene - Liepāja, Ventspils šosejas (A10) posmā Kūdra - Ventspils, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Stalbovkai, uz Grebņeva-Medumi šosejas (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), Kokneses šoseja.