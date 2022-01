Svētdien Latvijā vietām gaidāmi nokrišņi

Ventspils novērojumu stacijā sniega segas biezums audzis no viena centimetra agrā sestdienas rītā līdz 16 centimetriem svētdienas rītā, Ventspils novada Irbenē - attiecīgi no 8 līdz 19 centimetriem, Kolkā - no 3 līdz 13 centimetriem, Pāvilostā - no 4 līdz 12 centimetriem, Kuldīgā - no 3 līdz 11 centimetriem.