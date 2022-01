Ceturtdiena būs silta un vējaina

Sākot no rietumiem, laiks daudzviet skaidrosies, dūmaka un smidzinošs lietus saglabāsies galvenokārt tikai Latgalē un Sēlijā.

Naktī uz piektdienu rietumu vējš kļūs stiprāks, savukārt piektdien dienas laikā pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā valstī izsludinājis brīdinājumu, kas būs spēkā no plkst.23 ceturtdienas vakarā līdz plkst.8 sestdienas rītā.

Pēc LVC apkopotās informācijas, šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa faktiski visiem galvenajiem autoceļiem Latgalē un pa vairumu ceļu Vidzemē, kur apmierinoši braukšanas apstākļi ir vien pa Vidzemes šoseju aiz Raunas pagrieziena, pa Valmieras šoseju aiz Strenčiem un pa Tallinas šoseju no Rīgas līdz Limbažu pagriezienam.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī pa Jelgavas un Bauskas šoseju posmiem tālāk no galvaspilsētas, savukārt Rīgas apkārtnē un Kurzemē ceļu stāvoklis pamatā ir apmierinošs.

Slideno ceļa posmu kaisa ar pretslīdes materiāliem. Savukārt autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem, kas pārsvarā ir vietējās nozīmes autoceļi, nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos, informē LVC.