Piektdien gaidāmi nokrišņi un stiprs vējš; visā valstī spēkā dzeltenais vēja brīdinājums

Šādā vējā lūst koku zari un atsevišķi koki, iedzīvotājiem jāuzmanās arī no vēja nestiem priekšmetiem un atlūzām, iespējami elektroapgādes traucējumi.

Rīgā piektdien gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 22-25 metriem sekundē, gaisa temperatūra pazemināsies un būs +2..+3 grādi. No rīta līs, vēlāk nav gaidāmi lieli nokrišņi un starp mākoņiem izsprauksies saules stari.

Ziemeļaustrumos no Latvijas atrodas liels un spēcīgs ciklons, bet Rietumeiropā ir liels un spēcīgs anticiklons. Veidojoties lielai spiediena starpībai, Baltijas jūras reģionā pastiprinās vējš. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā agrā rītā ir no 992 hektopaskāliem Alūksnes novadā līdz 1003 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

Piektdienas rītā daudzviet Kurzemē vēja ātrums brāzmās pārsniedzis 20 metrus sekundē, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

AS "Sadales tīkls" elektroapgādes atslēgumu kartē redzams, ka Kurzemē pieaug avārijas atslēgumu skaits.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmā no Saulkalnes līdz Skrīveriem, pa Bauskas šoseju visa maršruta garumā un Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Meitenei.

Apgrūtināta braukšana ir arī Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Talsiem līdz Strazdei, kā arī pa Liepājas-Rucavas šoseju visa maršruta garumā.