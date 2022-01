Svētdienas rītā laiks ir apmācies; dažviet ceļi ir apledojuši

Svētdienas rīta dažviet Latvijā apledo autoceļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Cēsu pagrieziena līdz Virešiem, uz Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai, kā arī uz Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei.