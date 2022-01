Trešdiena būs silta un mākoņaina

No ziemeļrietumiem tuvojas kārtējais ciklons. Atmosfēras spiediens pakāpeniski pazeminās; agrā rītā tas ir no 1014 hektopaskāliem valsts ziemeļos līdz 1019 hektopaskāliem dienvidos (jūras līmenī).

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam un Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jelgavai. Tāpat jāuzmanās, braucot pa Liepājas šoseju (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, Ventspils šoseju (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un Jēkabpils-Terehovas šoseju (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai.