Vai postošas ziemas vētras pieredzēsim aizvien biežāk?

Kā iepriekš atzina TVNET uzrunātā apdrošināšana kompānija "If", pirmdien pieredzētajai vētrai, kas bija trešā stiprākā šajā gadsimtā, sekoja nepieredzēti liels apdrošināšanas pieteikumu skaits.

"Šādos apstākļos ir augsts potenciāls tam, ka veidojas cikloni. Tieši tas notika gan pagājušās nedēļas izskaņā, gan arī pirmdien. Pagājušajā nedēļā aktīvā ciklona centrs atradās salīdzinoši tālu no Latvijas - Skandināvijas pussalas ziemeļos, bet pirmdien aktīvā ciklona centrs no Somijas pāri Igaunijai virzījās uz Krievijas rietumu rajoniem, tuvu Latvijas teritorijai, līdz ar to novērotās vēja brāzmas kopumā bija spēcīgākas, arī novērotā ūdens līmeņa paaugstināšanās Rīgas līča dienvidu daļā un arī Rīgā bija ievērojami augstāka," ar centra sabiedrisko attiecību speciālistes Sanitas Pelēķes starpniecību skaidro eksperti.