Nākamnedēļ gaidāma mainīga gaisa temperatūra – no +5 līdz -14 grādiem

Pirmdien laika apstākļus no ziemeļiem noteiks plaša ciklona dienvidu mala. Naktī laiks būs mākoņains, tomēr vietām debesis skaidrosies un nakts otrajā pusē nelieli nokrišņi gaidāmi vien vietām Kurzemē. Dominēs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, nakts otrajā pusē piekrastē brāzmās pastiprinoties līdz 15-16 metriem sekundē (m/s).

Nakts otrajā pusē un no rīta vietām austrumos redzamību pasliktinās migla. Lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš dienā iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, un gaisa temperatūra diennakts tumšajās stundās gaidāma -1, +4 grādu robežās, vien austrumu rajonos būs aukstāks - tur 0, -5 grādi, savukārt dienā tā paaugstināsies līdz 0, +5 grādiem.

Naktī uz trešdienu ciklona ietekme mazināsies un no ziemeļrietumiem Latviju šķērsos augsta spiediena apgabals - mākoņu daudzums samazināsies, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs no -1, -5 grādiem piekrastes rajonos līdz -5, -10 grādiem iekšzemē. Pūšot lēnam vējam, vietām austrumos veidosies migla.

Dienā no ziemeļiem atkal pietuvosies ciklons, līdz ar to debesis pakāpeniski apmāksies, savukārt pēcpusdienā Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, teritorijas lielākajai daļai nesot slapju sniegu un sniegu, bet rietumu rajonos gaidāms arī lietus. Diennakts gaišajās stundās gaiss iesils līdz -1, +4 grādiem, savukārt austrumu rajonos vēl pieturēsies sals un nebūs siltāks par -1, -6 grādiem.