Pat +13 grādi! Sinoptiķi sagatavojuši laika prognozi nākamajai nedēļai

Šonedēļ Latvijā turpinājās lielākoties saulains un sauss laiks, līdz ar to šis varētu būt viens no sausākajiem martiem novērojumu vēsturē. Nedēļas sākumā ik dienu vairākās novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi, un augstākā temperatūra šonedēļ fiksēta 16.martā Liepājas novērojumu stacijā. Tur temperatūra sasniedza plus 13,2 grādus.

Savukārt naktīs vēl pieturējās sals, un 18.martā Madonas novērojumu stacijā gaiss atdzisa līdz pat mīnus 10,2 grādiem. Turklāt valsts austrumos joprojām vietām sniega segas biezums pārsniedz 20 centimetru biezumu.

Pirmdien mākoņu būs maz un laiks saglabāsies sauss, bet valsts rietumu un centrālajā daļā sabiezēs migla, kas dienas laikā pakāpeniski izklīdīs, savukārt piekrastē diena būs miglaina un dūmakaina. Gaisa temperatūra nakts stundās būs no mīnus 1 grāda jūras piekrastē līdz mīnus 6 grādiem Austrumlatvijā. Diena būs silta un temperatūra sasniegt plus 8, plus 13 grādus. Piekrastē būs vēsāks plus 2, plus 7 grādi.

Arī otrdien nokrišņi nav gaidāmi. Gan naktī, gan no rīta vietām vēl veidosies migla, un braukšanas apstākļi būs apgrūtināti sliktās redzamības dēļ. Pūtīs lēns vējš, gaiss naktī atdzisīs līdz mīnus 6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz plus 7, plus 12 grādiem.

Trešdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, un austrumu pusē jārēķinās ar nelielu īslaicīgu lietu. Prognozēts mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem, bet dienā plus 3, plus 10 grādu robežās.

Nedēļas otrajā pusē anticiklona ietekme pakāpeniski mazināsies. Ceturtdiena aizritēs bez nokrišņiem, un naktī vēl pieturēsies neliels sals, bet dienā gaiss iesils līdz plus 5, plus 12 grādiem. Piektdien mākoņu būs vairāk un vietām austrumos nedaudz uzlīs, būs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem, bet dienā sasniegs plus 4, plus 11 grādus.