Pirmdien Latvijā gaiss iesils līdz +13 grādiem

No rīta vietām, bet dienā vēl piekrastes rajonos saglabāsies migla.

Pūšot lēnam vējam, saulē gaiss iesils līdz plus 8, plus 13 grādiem.

Piekrastes rajonos būs vēsāks. Tur gaisa temperatūra sasniegs vien plus 2, plus 7 grādus.

Rīgā laiks saglabāsies daļēji mākoņains, tomēr arī dienā nokrišņi nav gaidāmi. No rīta redzamību vēl pasliktinās migla, taču dienas gaitā tā izklīdīs. Saglabāsies lēns vējš, bet gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz plus 4, plus 6 grādiem.