Brīvdienās gaidāmi ziemīgi laikapstākļi

Piektdien diena būs saulaina un silta, vien dažbrīd debesis aizklās kāds mākonis. Naktī, kā arī rīta stundās, pūšot lēnam vējam, vietām var veidoties migla un dūmaka. Naktī gaisa temperatūra būs no plus 2 grādiem līdz mīnus 3 grādiem, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies no plus 9 grādiem līdz plus 15 grādu atzīmei, piekrastē būs nedaudz vēsāks.