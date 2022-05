Sestdien gaidāms apmācies laiks; daudzviet līs

Lai arī no nakts otrās puses mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, naktī lietus nav gaidāms. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, bet gaiss iesils no +4 līdz +8 grādiem.

Rīgā nakts sākumā mākoņu būs mazāk, bet no nakts otrās puses to daudzums palielināsies, tomēr tā aizritēs bez nokrišņiem. Vējš pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem un būs lēns līdz mērens. Termometra stabiņš noslīdēs līdz +6, +8 grādu atzīmei.