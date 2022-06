Vasara tomēr būs! Nākamnedēļ gaiss iesils līdz 25 grādiem

Šosestdien mākoņi mīsies ar sauli un vietām īslaicīgi līs; svētdiena gaidāma pārsvarā sausa un saulaina, no rīta vietām būs migla. Sestdien lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries rietumu, ziemeļrietumu vējā un gaiss iesils līdz +16..+21 grādam, savukārt svētdienas pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +19..+22 grādiem.

Vējam pūšot no jūras, par dažiem grādiem zemāka gaisa temperatūra saglabāsies piekrastē. Naktīs gaisa temperatūra vietām Latvijā noslīdēs līdz +5 grādiem.

Sagaidāms, ka jau otrdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus. Nedēļas vidū valsts austrumos iespējams karstums līdz +27 grādiem, bet no rietumiem virzīsies aukstā atmosfēras fronte, gaidāms lietus un pērkona negaiss, ar rietumu vēju ieplūdīs vēsāks gaiss.

Speciālisti atgādina, ka sauļošanās sezona jāuzsāk pakāpeniski. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15.