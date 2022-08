Tveice Latvijā turpināsies arī nedēļas nogalē

Svētdien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, nakts otrajā pusē un no rīta vietām nolīs, bet no priekšpusdienas Latviju no rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, līdz ar to dienā valsts rietumu daļā, bet naktī uz pirmdienu jau lielākajā daļā valsts teritorijas gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, nakts stundās gaiss atdzisīs līdz +15…+20 grādiem, savukārt dienās gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +21…+26 grādiem.