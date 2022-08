1.septembrī gaidāms vēss un vietām arī lietains laiks

No rīta gaidāms neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu būs dienvidos no Rīgas līča un vietām Kurzemē, šie mākoņi sagādās lietu. Dažviet valstī iespējama migla. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs +3..+9 grādi, piekrastē vietām līdz +14 grādiem; deviņos rītā temperatūra gaidāma no +8..+9 grādiem austrumu novados līdz +14 grādiem piekrastē.