Video ⟩ Applūst dārzi un ielas pārvēršas dīķos - sociālajos tīklos ļaudis dalās ar lietusgāžu sekām

Jau ziņots, ka nokrišņu daudzums vietām Kurzemē un Vidzemē pārsniedzis pusi no mēneša normas. No pirmdienas vakara līdz plkst.5 otrdienas rītā nokrišņu daudzums Saldū un Rūjienā sasniedza 41-42 milimetrus jeb 52-53% no mēneša normas, savukārt Kolkā - 49 milimetrus jeb 60%. Vairāk nekā 30 milimetri nokrišņu reģistrēti arī Mērsragā, Priekuļos, Staļģenē un Zvejniekciemā.